Scopri e prova gratis Amazon Prime Video Channels

Con l’estate ormai in vista dello striscione del traguardo le case degli italiani tornano a popolarsi anche di sera e il divano diventa il luogo ideale dove trascorrere tante ore in compagnia dei propri cari. Avere un abbonamento a una piattaforma in grado di soddisfare ogni tipologia di gusto degli utenti è divenuta quasi una necessità; Amazon Prime Video Channels è la risposta perfetta per coloro che vogliono godersi tanti spettacoli e contenuti in grado di poter andare incontro alle esigenze di tutta la famiglia . Con un semplice abbonamento aggiuntivo è possibile selezionare alcuni canali tematici che riguardano cinema, sport, intrattenimento e molto altro ancora.

Come accedere ad Amazon Prime Video Channels

Per poter accedere ai servizi di Amazon Prime Video Channels è necessario aver sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime Video. A partire dal 15 settembre il costo annuale salirà a 49,90 euro, ma per tutti coloro che accederanno alla piattaforma per la prima volta è previsto in omaggio un mese di prova. Il servizio offre una selezione assai variegata di contenuti che spaziano tra numerosi generi: dai film e show in anteprima assoluta fino alle serie di maggior successo, in contemporanea con la loro prima visione mondiale.

Attualmente la piattaforma propone 25 canali tematici, che vanno da quelli dedicati ai film e alle serie tv a quelli dedicati allo sport, al cinema e ai documentari.

Quando venne inaugurato il servizio offriva un periodo di prova gratuito di 30 giorni, successivamente però accorciato a una settimana e successivamente rimosso. Occasionalmente, come durante gli ultimi Amazon Prime Days, viene data la possibilità di usufruire di un periodo di prova limitato al prezzo speciale di 0,99 euro. Attualmente solo alcuni canali tematici offrono un periodo di prova limitato ai nuovi utenti, e il servizio viene costantemente aggiornato.

Quanto costa abbonarsi ad Amazon Prime Video Channels

Sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime Video Channels è semplice: basta essere abbonati ad Amazon Prime Video, selezionare i canali desiderati e godersi lo spettacolo. I prezzi degli abbonamenti variano a seconda dei canali selezionati: si va da un minimo di 3,99 euro per quelli riferiti a canali sportivi monografici, documentari e cinematografia d’autore; fino a un massimo di 6,99 euro per quelli dedicati al cinema e allo sport. Migliaia di utenti hanno già scelto il servizio per aggiungere nuovi contenuti esclusivi alla loro piattaforma streaming e on demand, così da poter comporre un’offerta a misura di tutta la famiglia.

Tra gli abbonamenti disponibili troviamo:

Discovery+, proposto al prezzo di 3,99 euro al mese, con 7 giorni di prova gratuita.

proposto al prezzo di 3,99 euro al mese, con 7 giorni di prova gratuita. Infinity Selection con l’accesso al nutrito catalogo di film e serie tv italiane e internazionali di Mediaset Infinity+; disponibile a 6,99 euro al mese.

con l’accesso al nutrito catalogo di film e serie tv italiane e internazionali di disponibile a 6,99 euro al mese. STARZPLAY , pensato per gli amanti del cinema e delle serie tv presenti in esclusiva su questa piattaforma. L’abbonamento ha un costo di 4,99 euro al mese con un periodo di prova di 7 giorni.

, pensato per gli amanti del cinema e delle serie tv presenti in esclusiva su questa piattaforma. L’abbonamento ha un costo di 4,99 euro al mese con un periodo di prova di 7 giorni. History con una vasta selezione di documentari, serie tv e approfondimenti per gli amanti della storia e non solo. L’abbonamento ha un costo di 3,99 euro al mese con un periodo di prova di 14 giorni.

Amazon Prime Video Channels è un servizio innovativo che ha già riscosso un notevole successo e che garantisce agli utenti ore di intrattenimento con migliaia di contenuti ì facilmente fruibili all’interno della medesima piattaforma. Per conoscere l’intero catalogo è sufficiente consultare il sito Prime Video e selezionare il canale più in linea con i propri gusti. E naturalmente poi godersi lo spettacolo comodamente seduti in poltrona o sul letto di casa.

