Amazon Prime Day, le migliori macchine fotografiche in offerta, solo per oggi

La piattaforma ecommerce più conosciuta e amata al mondo ci regala un altro evento Amazon Prime Day e proprio in vista di questa occasione abbiamo selezionato le migliori macchine fotografiche in offerta. Che siate alla ricerca di un nuovo modello o che abbiate intenzione di sostituire quello vecchio, vi consigliamo di dare un occhio a queste offerte. Di seguito la nostra selezione con il relativo link per procedere all’acquisto.

Canon PowerShot G7 X MARK II

La proposta di macchina fotografica compatta di Canon vanta un obiettivo estremamente luminoso che vi permetterà di catturare i ricordi anche dopo il calar del sole. La possibilità di girare filmati full HD a 60p è ideale per creare contenuti accattivanti da condividere sui social o per approcciare al mondo dei video.

Sony Alpha 6000L

Gli amanti della fotografia sanno già di cosa stiamo parlando, anzi, probabilmente la tengono sott’occhio già da un po’. La Sony Alpha 6000L è una mirrorless che si adatta a tutti i portafogli, senza rinunciare alla qualità tipica del brand che vanta nel suo range delle macchine fotografiche che sono il top della gamma. Interessante sfruttarla per fotografie in movimento, grazie al mirino OLED Tru-Finder ad alta risoluzione.

Fujifilm X-T3

Questo marchio non ha bisogno di presentazioni e questo modello, dal momento della sua uscita si è ritrovato nei carrelli di persone di tutto il mondo in attesa di un’offerta per portarlo a casa a un prezzo vantaggioso. Quindi ci rivolgiamo a voi, amanti di Fujifilm e, soprattutto, dello stile vintage, questa è sicuramente un’offerta del Prime Day da non perdere.

Panasonic Lumix Pack DC-S5AMKB

In questo caso parliamo di una macchina fotografica mirrorless full frame con sensore CMOS da 24 MP, 96 MP HighRes-Shot che garantisce un’ottima qualità dell’immagine. Questo modello si presta specialmente in caso lavoriate come content creator o comunque vogliate provare a creare dei contenuti da condividere sulle piattaforme social. Ottima anche per foto in movimento.

KODAK Printomatic Fotocamera istantanea

Col passare del tempo la tecnologia si è evoluta e questo progresso ha portato alla digitalizzazione di ogni nostro ricordo. I vecchi album fotografici sono stati sostituiti da chiavette usb disperse in angoli remoti della casa e ci sembra di aver dei ricordi sempre più sbiaditi dei momenti importanti della nostra vita. La soluzione a questo problema è piccola e compatta, una fotocamera che funge anche da stampante, per rendere immediatamente materiale un ricordo altrimenti vittima del tempo (o di backup fallimentari). Printomatic stampa istantaneamente su carta fotografica Kodak Zink da 2x3 pollici. Quindi niente cartucce di inchiostro, toner o pellicola.

