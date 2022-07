I migliori droni in offerta per il Prime Day a prezzi imbattibili

I Droni, una delle più fantascientifiche innovazioni tecnologiche, oggi alla portata di tutti e molto utilizzati soprattutto nel campo dell’industria audiovisiva e cinematografica. Sono ottimi per le riprese o le fotografie dall’alto, alcuni in grado di catturare anche particolari che richiedono la potenza di molti megapixel e guidabili - almeno quelli amatoriali - anche da non professionisti. Ricordiamo che per modelli superiori è necessario un patentino rilasciato da società specializzate, generalmente dopo un corso professionale.

Per un utilizzo non professionale, avere un drone è molto divertente, sia per fare foto e video aerei nei dintorni della propria casa o dei luoghi che si va a visitare sia per immortalare in modo inconsueto feste e ricorrenze con familiari e amici.

Vediamo le offerte più convenienti per il Prime Day 2022.

SANROCK U52

Un quadricottero con WiFi e fotocamera HD (1080p) integrati, adatto per principianti e con funzioni di mantenimento dell’altitudine, modalità senza teste e capovolgimento 3d.

Acquistabile su Amazon con il 29%di sconto Prime Day

IDEA23

Drone GPS con fotocamera integrata da 1080p HD e WiFi, destinato principalmente a un pubblico di principianti e appassionati. Ottima la funzione seguimi che consente di non preoccuparsi di perdere l’apparecchio.

Disponibile su Amazon con uno sconto del 20%

AVIALOGIC Q9s

Un drone elicottero telecomandato con modalità senza testa e funzioni di mantenimento dell’altitudine con illuminazione blu e verde, adatto sia ad adulti che a bambini e con rotazione a 360°.

Acquistalo su Amazon con il 36% di sconto Prime Day

SANROCK U61W

Un drone giocattolo adatto anche ai bambini, con promemoria che avvisa della carica della batteria o dell’eccessiva distanza. Integrata una fotocamera HD di 720P con trasmissione WiFi in tempo reale e opzioni di condivisione da remoto e social, anche in tempo reale.

Acquistalo con il 35% di sconto

POTENSIC A20

Un mini drone, adatto a principianti e bambini,con 3 batterie e avvio e atterraggio facilitati con un pulsante dedicato. La modalità senza testa consente ai principianti che pilotano a una grande distanza di identificare l’allineamento del drone, inoltre c’è una modalità che mantiene costante l’altitudine, rendendo il controllo più facile per tutti i livelli di guidatore / pilota.

Acquista il drone POTENSIC A20 con il 20% di sconto