Vincente Scudetto, crolla la quota del Napoli

L’avvio di stagione spumeggiante del Napoli e quello da dimenticare della Juventus ha provocato un vero e proprio terremoto in serie A anche per quanto riguarda le quote Antepost sulla vincente scudetto . Ecco la situazione aggiornata.

Napoli campione d'Italia? Scopri la variazione di quota

Prima del via del campionato il ruolo di favorite per la vittoria finale era diviso tra Inter e Juventus che venivano entrambe offerte a 2.75. Subito dietro c’era il Milan (in lavagna a 4.50) che era l’ultima delle squadre con premio “ad una cifra”. Infatti, a seguire, era il turno della Roma la cui eventuale conquista del tricolore permetteva di moltiplicare per 10 una qualunque giocata.

Per il Napoli il premio previsto alla vigilia era addirittura di 15 volte la posta mentre Lazio e Atalanta venivano entrambe proposte a 33. Sono bastate sette giornate e tutto è cambiato. Il nuovo Napoli di Spalletti è in testa alla classifica a pari merito con l’Atalanta mentre il Milan è quinto, l’Inter è settima e la Juventus addirittura ottava (insieme al Torino).

Quanto basta per rivoluzionare completamente le previsioni relative alla squadra che vincerà il campionato di serie A 2022/2023. Ovviamente si tratta di una situazione dinamica che con il passare del tempo (e dei risultati) potrebbe cambiare ma, al momento, in cima alla lista delle squadre favorite per la vittoria finale ci sono il Napoli la cui quota è crollata a 3.75 e il Milan (la cui quota è rimasta abbastanza vicina a quella di partenza).

Il successo dell’Inter permetterebbe di quadruplicare la posta mentre la Juventus ha visto quasi triplicare il premio iniziale che dal 2.75 di inizio agosto è passato al 6.50 attuale.