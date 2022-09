Quote vincitore GF Vip 2022, ecco il concorrente favorito

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata lunedì sera. Il reality condotto da Alfonso Signorini è destinato ad appassionare, come la scorsa edizione (durata ben sei mesi), milioni di italiani. Nella casa più spiata d'Italia ancora devono fare il loro ingresso tutti i concorrenti ma sono già state rese note le quote sul vincitore del GF Vip 2022. Ecco il favorito.

In lavagna è favorita una donna, scopri chi è

Due anni fa a vincere fu Tommaso Zorzi mentre la scorsa stagione a trionfare fu una delle sorelle Selassie, Jessica. E quest'anno chi vincerà il reality?

Secondo i bookie la favorita è Carolina Marconi, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello. Quota pari a 3 per una "vippona" (per dirla alla maniera di Signorini) destinata a far breccia nel cuore di tantissime persone per la sua delicata vicenda personale che lei stessa avrà occasione di raccontare davanti alle telecamere.

A giocarsela alla grande secondo i quotisti è anche Ginevra Lamborghini (quota 4.50), un po' oscurata dalla notorietà della sorella Elettra (con cui, ha rivelato, non corre buon sangue) e anche per questo desiderosa di farsi conoscere e apprezzare dagli italiani.

A spezzare il "Girl Power" ecco il famoso stylist Giovanni Ciacci, bancato vincitore a 6.

Via via tutti gli altri concorrenti che daranno vita ad un cast come sempre variegato in cui figurano giornalisti (Attilio Romita), influencer ed ex tronisti del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi.

A proposito, occhio a Luca Salatino. La vittoria del simpatico concorrente romano è un'opzione da 9 volte la posta.