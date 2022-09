Gollo Predictor: i pronostici del mese di settembre valgolo 14.000 crediti

75 fonti statistiche aggiornate in tempo reale, 12 algoritmi e 2 motori di simulazione randomici. Il Predictor del Corrieredellosport, già vincitore nell'edizione 2020-2021 con 158.000 crediti da 1.000 di dotazione iniziale, si conferma subito ai vertici della classifica palinsesto.

Sulla piattaforma for Fun www.corrieredellosport.fun tutte le giocate dei partecipanti e quindi anche di Gollo, sono esposte e visibili a tutti gli iscritti: insomma, sul Fun non si bara.

I consigli di Gollo possono essere copiati e rigiocati sul gioco Palinsesto oppure sfidati sul gioco "Sfida tra Utenti".

Le anteprime dei pronostici e l'interpretazione delle elaborazioni sono però sempre e solo sul Canale Telegram dove gli ideatori dell'algoritmo spiegano le ragioni delle scelte.

Il gioco for Fun sta coinvolgendo migliaia di persone che si sfidano gratuitamente per arrivare al Montepremi da 40.000€ ma soprattutto per divertirsi e scalare lo status social: da principiante a mago.

Giochi for fun e vinci for real