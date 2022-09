Mini Scudetto, per le quote lo vince il Napoli

Giocatori e allenatori lo ripetono spesso, come una sorta di mantra. Si pensa gornata dopo giornata, senza andare troppo lontano col pensiero. E anche i bookie si sono adeguati. Ecco spuntare la tipologia di s commessa relativa alla squadra " Prima in classifica alla giornata 10 ".

Napoli primo dopo 10 giornate, scopri la quota

Torino, Cremonese e Bologna. Questi gli avversari del Napoli di Spalletti nelle prossime tre giornate, dunque impegni sulla carta abbordabili specie per la squadra ammirata prima della sosta tra campionato e Champions. In più, al momento gli azzurri sono già davanti a tutti insieme all'Atalanta con 17 punti in classifica, davanti alla sorprendente Udinese (16).

Cosa dicono le quote? Che il Napoli sarà molto probabilmente capolista dopo 10 giornate, a tale opzione viene assegnato un valore di 1.30. Per l'Atalanta l'offerta sale a 3 con l'Udinese più staccata, a 7.

Il Milan attualmente ha tre punti in meno dopo il ko nello scontro diretto con i partenopei e Pioli deve rincorrere anche in questa speciale scommessa. I rossoneri si giocano primi dopo 10 giornate a quota 8, esattamente come la Lazio di Sarri.