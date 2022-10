Napoli-Torino: il pronostico e le dritte di Gollo-Predictor

Dopo la pausa nazionali le prime squadre a scendere in campo per la Serie A sono Napoli e Torino al Diego Armando Maradona.

L'elaborazione di Gollo-Predictor ci dice che lo scarto tra le due squadre sarà di 1 segnatura a favore della squadra di casa ma ci indica anche i 4 risultati esatti più probabili: 1-0 // 1-1 // 2-0 // 2-1.

C'è quindi uno dei 4 risultati che prevede il pareggio ed è il secondo più probabile.

Gollo ci consiglia di non avventurarci su Goal e Over 2.5 visto che 2 dei 4 risultati esatti non prevedono che entrambe le squadre vadano in rete (1-0 // 2-0) e 3 dei 4 che non sarà Over 2.5 (1-0 // 1-1 // 2-0).

Il Multigol consigliato per questo match è 1-3 mentre la rielaborazione delle quote ci dice che il Napoli è leggermente sottoquotato: per Gollo vale 1,65 mentre la media dei siti di gioco lo offre a 1,59.

Leggermente più altra l'offerta dei bookmaker per l'Over 2.5 che per Gollo vale 1,73 mentre i siti di gioco la pubblicano a 1,82 così come il GOAL che per Gollo vale 1,83 mentre per i siti di gioco la media di offerta è 1,90.

Tutte le Schede di Gollo sono sulla piattaforma for fun mentre la Giocata Fun consigliata è sul Gruppo Telegram insieme alle anteprime delle elaborazioni.

Puoi anche vedere l'andamento dei pronostici di Gollo dall'inizio della stagione.

Su corrieredellosport.fun, giochi for Fun e vinci for Real.