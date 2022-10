Quote Lecce-Cremonese, il pronostico del match

Il Lecce si è sbloccato, il club giallorosso dopo aver conquistato soltanto tre punti nelle prime 6 giornate di campionato (tre pareggi per 1-1 con Monza , Napoli ed Empoli e tre sconfitte con un solo gol di scarto contro Torino , Sassuolo e Lecce ) è riuscito, prima della sosta, a vincere per 2-1 sul campo della Sampdoria .

La Cremonese, prossimo avversario dei salentini, è reduce dalla pesante sconfitta interna contro la Lazio (4-0). I grigiorossi in trasferta hanno raccolto un solo punto in quattro match, il pareggio per 1-1 al "Gewiss Stadium" contro l'Atalanta ha messo la parola fine a una serie di tre sconfitte esterne consecutive.

A Via del Mare c'è aria di Goal

I risultati fatti registrare dal Lecce nelle precedenti cinque giornate di Serie A (una vittoria, tre pareggi e un solo ko) fanno pendere le quote dalla parte dei salentini. Il segno 1 paga mediamente poco più del doppio mentre il "2" è in lavagna a circa 3.60. Entrambe le compagini vorranno vincere per cercare di muovere la classifica, ok il Goal al novantesimo.