Verona-Udinese, statistiche e pronostico del posticipo di Serie A

La sosta per le nazionali ha "stoppato" sul più bello la marcia dell' Udinese , reduce da cinque vittorie di fila. La squadra di Sottil vuole cavalcare l'onda e macinare punti anche al Bentegodi di Verona , tana dell' Hellas . Per gli scaligeri un solo successo, quello ottenuto a spese della Samp , poi due pareggi e quattro sconfitte.

Segnano entrambe, ecco quanto vale il Goal

Fin qui dunque molto meglio i friulani, che si presentano a Verona con la ferma intenzione di fare risultato. Ben 15 i gol messi a segno da Deulofeu e compagni (7 in trasferta), a secco solo contro la Salernitana (0-0).

Il Verona come detto ha battuto in casa la Samp per 2-1, andando a ritroso si pesca lo sfortunato 0-1 con l'Atalanta e il ko per 2-5 all'esordio col Napoli.

Sottil sa che non c'è da fidarsi di una compagine affamata di punti. La sua Udinese parte favorita a 2.30 ma il Verona è determinato a prendersi una vittoria... da 3 volte la posta. Buono sulla carta l'esito Goal (segnano entrambe), reperibile alla quota di 1.60.