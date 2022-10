I pronostici di Pengwin sulla Champions, pazza idea in Ajax-Napoli

Anche ieri sera a partire dalle 21:00 è andata in diretta su Twitch la trasmissione del noto tipster Kristian Pengwin , il più seguito in Italia con i suoi quasi 740.000 followers . Nel suo KickOff Speciale Champions League ha analizzato scrupolosamente tutte le sfide che di questa terza giornata. Ecco in particolar modo l’estratto su come si è pronunciato riguardo alle quattro partite delle squadre italiane !

Ajax-Napoli

Alla Johan Crujff Arena va di scena una sfida che per il Napoli può significare già un piede agli ottavi di finale. In terra olandese i partenopei non hanno mai vinto ma oggi un punticino potrebbe avere il sapore di una vittoria. La potenza offensiva dell’Ajax, soprattutto davanti ai propri tifosi, è nota a tutti. Ci si aspetta un match vivace e con almeno un gol da entrambe le parti. Per gli amanti del brivido attenzione all’X fisso!

Inter-Barcellona

La squadra di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare questa gara spartiacque e decisiva per le sorti del girone senza alcuni suoi big (come Lukaku e Brozovic) e con tanti dubbi scaturiti dagli ultimi risultati non entusiasmanti. I precedenti storici parlano chiaro, il Barça è la bestia nera dell'Inter: X2+Over 1,5 di base. Ottimo anche il Multigol 2-4 Ospite. Lewandowski probabile marcatore.

Chelsea-Milan

I padroni di casa, dopo una sconfitta e un pareggio, se non vogliono compromettere la qualificazione agli ottavi hanno l’obbligo di portare a casa i tre punti. L’arrivo di Potter ha portato freschezza e il derby vinto contro il Crystal Palace nei minuti di recupero ha ridato entusiasmo al team. Tante le assenze per Pioli, troppe per questa trasferta. Sulla carta il match è da segno 1, dunque vittoria in vista per i Blues.

Juventus-Maccabi Haifa

Dopo la convincente vittoria contro il Bologna, la Juventus vuole dare continuità ai risultati e regalarsi una speranza anche in Champions. Bisogna vincere, ma il Maccabi proverà a difendersi con i denti. Magari non sarà una gara entusiasmante ma alla fine il maggior tasso tecnico della Juventus dovrebbe fare la differenza. Il pronostico per Juve-Maccabi è 1+Multigol 1-4, occhio poi al primo gol di Vlahovic in questa edizione di Champions League.

