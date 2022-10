Pronostici Serie A, Milan-Juve: per Lo Scomm segna Milik

Lo Scomm è un grande appassionato di calcio e Fantacalcio, uno dei tanti motivi per cui ha un grandissimo seguito sui social : sul suo profilo Instagram conta ben 260 mila followers. Il famoso tipster ha dimostrato di essere caldissimo centrando ben quattro marcatori la scorsa settimana. Ora i Fantallenatori aspettano altri consigli vincenti in vista delle partite della nona giornata di Serie A .

Marcatori Juve-Milan, ecco quanto vale un gol di Milik

Altro che "vice Vlahovic", Arek Milik col passare delle giornate si sta ritagliando un ruolo da protagonista nello scacchiere juventino. Suo il punto esclamativo nel 3-0 al Bologna, out per motivi fisici col Maccabi ma di nuovo pronto e motivato a lasciare il segno nella super sfida col Diavolo. Milik marcatore al Meazza si gioca a 3.75.

Roma-Lecce, Lo Scomm punta sul Gallo Belotti

Abraham sta faticando e allora, contro il Lecce, potrebbe essere il Gallo Belotti a suonare la carica. L'ex Torino può dare il suo contributo anche a gara in corso ed è per questo motivo che Lo Scomm punta sul Gallo come possibile Marcatore nei 90 minuti. Una sua rete al Lecce vale 2.50, come possibile sorpresa il Tipster consiglia Spinazzola anche in ottica assist.

I consigli dello Scomm sulle altre partite

Ecco i marcatori consigliati dallo Scomm per le altre partite della nona giornata di Serie A e le relative quote:

Sassuolo-Inter: Dzeko marcatore, a quota 2.50



Bologna-Sampdoria: Caputo marcatore, a quota 3.25

Torino-Empoli: Miranchuk marcatore, a quota 3.50

Salernitana-Verona: Verdi marcatore, a quota 4.50

Udinese-Atalanta: Pasalic marcatore, a quota 4.75



Cremonese-Napoli: Elmas marcatore, a quota 5.50



Fiorentina-Lazio: Felipe Anderson marcatore, a quota 5