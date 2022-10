Pronostico Fiorentina-Lazio, l'analisi di Pengwin

Fiorentina-Lazio, sfida divertente al Franchi

Difficoltà evidenti per la squadra di Sarri quando gioca in trasferta, in tutte le competizioni. La Viola, dal canto suo, non ha entusiasmato in questo inizio di stagione ma la vittoria in Conference League contro gli Hearts potrebbe aver sbloccato i toscani.

Lecito aspettarsi una gara frizzante, con almeno una rete per parte. Di conseguenza, l’esito da tenere in considerazione nel posticipo del Franchi è il “Goal” quotato a 1.66.

