Predictor: pronostico e quote di Roma-Lecce e Cremonese-Napoli

I concorrenti di corrieredellosport.fun possono vedere le schede complete dei match e ottenere in anteprima i 4 risultati esatti più probabili sul Gruppo Telegram.

Cremonese-Napoli: l'elaborazione non lascia spazio a malintesi con gli indicatori calcolati dal Predictor che si attestano a 0,63 gol per la Cremonese e a 3,00 per il Napoli. Proprio per questo, le quote dei bookmaker sono già molto basse e rese ancor meno competitive dal fatto che questo match ha una sola selezione: segno 2 e Over 2.5. Il Napoli ha ricominciato la maratona Campionato+Coppe e qualcosa in termini di brillantezza potrebbe lasciare. Dal canto suo, i grigiorossi hanno sperimentato "il salto" con la Serie A e seppure cercano di proporre un gioco d'attacco hanno all'attivo soltanto 6 segnature. Il pronostico della redazione va a scegliere una quota più interessante: X2+Multigol 2-4. Scopri come giocarla gratis sul Gruppo Telegram di Gollo o su corrieredellosport.fun

Roma-Lecce: altro match dall'esito apparentemente scontato con gli indicatori di Gollo che recitano 2,00 per la Roma e 0,86 per il Lecce. Tra i 4 risultati esatti più probabili ci sono 1-0, 2-0, 1-1, 2-1 in ordine di probabilità mentre il Predictor valuta il segno 1 a 1,56 contro l'1,43 che è la media dei bookmaker italiani. Il pronostico della redazione è per GOAL a quota 2,07. Puoi giocarla gratis andando sul Gruppo Telegram o sull'App del corrieredellosport.fun

Buon divertimento

Gioca for fun, vinci for real....40.000€ il Montepremi