Europa League, il pronostico di Bodo Glimt-Arsenal

In Europa League è di nuovo giunto il momento di assistere alla sfida tra il Bodo Glimt e l' Arsenal . Il confronto tra le due squadre andato in scena la scorsa settimana all' Emirates Stadium di Londra è terminato 3-0 per i " Gunners ".

In questa competizione l'undici norvegese prima di perdere contro gli inglesi aveva fatto registrare prima un pareggio sul campo del Psv (1-1) e poi una vittoria in casa contro lo Zurigo (2-1).

Indovina il risultato esatto di Bodo Glimt-Arsenal e vinci!

Molte reti in vista all'Aspmyra Stadion

Per le quote l'Arsenal parte favorito anche all'Aspmyra Stadion. La possibilità che la squadra allenata da Mikel Arteta dopo aver battuto il Liverpool in campionato (3-2) riesca a ripetersi anche in Norvegia è in lavagna mediamente a 1.45.

Il Bodo Glimt ha perso soltanto una volta nelle precedenti venti partite disputate davanti al proprio pubblico, non si può escludere la "combo" Goal più Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.