Ligue 1, il pronostico e le statistiche di Strasburgo-Lille

L'11ª giornata di Ligue 1 si apre con la sfida tra lo Strasburgo e il Lille . L'anticipo in programma allo stadio della Meinau mette a confronto due squadre reduci da una vittoria, i padroni di casa hanno conquistato i tre punti sul campo dell' Angers (3-2) mentre i " Mastini " hanno battuto il Lens in casa per 1-0.

Partita equilibrata, scopri il pronostico



In questa prima parte di stagione la compagine allenata da Paulo Fonseca raramente ha dato vita a una gara avara di spettacolo, il Lille con 18 gol realizzati e altrettanti subiti ha fatto registrare la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5 in 8 match su 10.

Ben quattro delle cinque partite disputate in casa dallo Strasburgo sono terminate con almeno una rete per parte, la possibilità che entrambe le squadre riescano ad andare a segno in questo incontro è proposta mediamente a 1.70.

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, occhio a quel segno X che con i "Mastini" in campo non esce da 8 giornate consecutive. Il pareggio al novantesimo si gioca mediamente a 3.40.