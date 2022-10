Pronostico Empoli-Monza, match con quote equilibrate

L'Empoli è la squadra che ha pareggiato di più in questa prima parte di stagione, sono ben 5 le "X" fatte registrare al momento dalla compagine toscana. Destro e soci con solamente 3 gol all'attivo e 6 al passivo non sono ancora mai riusciti a vincere al "Castellani" (due pareggi con Fiorentina e Verona e due sconfitte con Roma e Milan), stadio in cui però hanno sempre segnato esattamente una rete nei precedenti 3 match disputati.

Quote equilibrate al "Castellani", scopri il pronostico

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è proposto a circa 2.50 mentre il "2" è in lavagna mediamente a 2.90. Per il Monza potrebbe esser giunto il momento di tornare a subire gol, la possibilità che l'Empoli, spinto dal tifo del proprio pubblico, riesca a segnare 1 o 2 reti moltiplica la posta per 1.55. Il Goal al 90' invece vale circa 1.70.