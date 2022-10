Pronostico Genoa-Spal, De Rossi sfida... Strootman!

Dopo aver rotto il ghiaccio con un pari a Cittadella, De Rossi e la sua Spal affrontano il Genoa di Kevin Strootman a Marassi. Gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Coppa Italia, indovina il risultato di Genoa-Spal

Una combo da provare, ecco quale

Nel primo turno il Genoa ha eliminato il Benevento mentre a sorpresa la Spal ha estromesso l'Empoli dalla competizione.

Entrambi gli incontri sono stati ricchi di gol, a differenza dei precedenti tra Genoa e Spal: il trionfo dell'Under 2,5. Ulteriore curiosità: gli ultimi sei hanno regalato due gol esatti (somma gol 2).

In campionato il Genoa non sta deludendo le aspettative di chi pensava che il Grifone potesse fare un torneo di vertice. Più concreto che spettacolare, l'undici rossoblù ha sempre vinto con un gol di scarto tranne... che contro la Spal, battuta 2-0 al Mazza lo scorso primo ottobre.

Genoa dunque favorito ed è una valutazione che trova il pieno riscontro dei bookie che propongono il segno 1 al 90' intorno all'1.55.

Come pronostico sembra ok la combo 1X più Under 3,5.