Ostacolo Fiorentina per l'Inter di Inzaghi: quote e pronostico del match

Sabato sera luci accese al Franchi (ore 20.45) per un Fiorentina-Inter che promette scintille. Per i viola si tratta del quarto incrocio casalingo contro una "big", i toscani hanno pareggiato 0-0 col Napoli di Spalletti e 1-1 con la Juve di Allegri , poi il pesante ko con la Lazio (0-4) al termine di un match in cui comunque Jovic e compagni hanno creato molto e sprecato altrettanto.

Gli esiti per le scommesse: la quota del Multigol 2-3

In Serie A l'Inter è rimasta l'unica a conservare lo zero nella casella dei pareggi: 6 vittorie e 4 sconfitte per gli Inzaghi boys. La curiosità è che lontano dal Meazza (tralasciando volutamente quindi il derby di Milano, solo per convenzione giocato "in trasferta" dai nerazzurri) Barella e compagni hanno sempre collezionato la combo Goal+Over 2,5.

Un indizio intercettato evidentemente dai bookie che mettono in pole position gli esiti Goal (intorno all'1.60) e Over 2,5 (a 1.75) rispetto a No Goal e Under.

Per la vittoria al 90' è l'Inter a partire favorita, con una quota che si attesta sul 2.05 di media. L'1 viola è piazzato a 3.60 con un premio di poco inferiore previsto per il segno X.

Tante le opzioni disponibili per le scommesse, una di queste è il Multigol 2-3. Quota pari a 2.10 per un match con minimo due, massimo tre reti al triplice fischio.