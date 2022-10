Atalanta-Lazio, con Immobile out ecco il possibile pronostico

La scorsa settimana Pasalic e compagni hanno battuto in casa il Sassuolo per 2-1, una vittoria che si è andata ad aggiungere all'1-0 inflitto alla Fiorentina e al 3-1 contro il Torino. I nerazzurri nelle restanti due gare interne hanno fatto registrare due pareggi contro Cremonese (1-1) e Milan (1-1).

La Lazio è reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto all'Olimpico con l'Udinese. Immobile, uscito per infortunio al 29' del primo tempo, non sarà di certo disponibile al "Gewiss Stadium".

Partita equilibrata, scopri il pronostico

La Lazio che scenderà in campo a Bergamo è una squadra che non ha mai subito gol nelle precedenti 4 gare di Serie A. L'Atalanta in casa ha dimostrato di sapersi difendere, soltanto 4 reti al passivo e mai più di una a partita. La sfida si preannuncia equilibrata, piace il Multigol 1-3 al novantesimo.