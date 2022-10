Pronostico Psv-Arsenal, la quota del segno X al novantesimo

Dopo le prime quattro giornate la classifica del girone vede al comando gli inglesi a punteggio pieno. Il Psv, secondo, insegue a quota 7 mentre il Bodo Glimt è terzo con 4 punti. Chiude lo Zurigo con 4 sconfitte in 4 partite.

Fai ora i tuoi pronostici!

Match equilibrato al Philips Stadion

Per le quote il match si preannuncia molto equilibrato, la compagine di Eindhoven non ha mai perso nelle precedenti 6 gare disputate in casa tra campionato ed Europa League (4 vittorie e 2 pareggi) mentre l'Arsenal in trasferta dall'inizio della stagione ha perso solamente sul campo del Manchester Utd (3-1). I "Gunners" nelle restanti 7 sfide esterne ufficiali hanno fatto registrare per sei volte il successo e una il pareggio.

Non si può escludere il segno X in lavagna mediamente a 3.55. Con un pareggio l'Arsenal conquisterebbe matematicamente il primo posto mentre il Psv, in caso di vittoria del Bodo Glimt contro lo Zurigo, sarebbe sicuro di presentarsi in Norvegia all'ultima giornata con due risultati utili su tre (vittoria e pareggio). Ci può stare il Goal a 1.55.