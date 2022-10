Pronostico Bari-Ternana, aria di Goal al San Nicola

Sconfitte ma non ridimensionate nelle ambizioni e decise a ripartire. Obiettivo vittoria per Bari e Ternana , le protagoniste dell'anticipo dell'11ª giornata di Serie B .

Bari-Ternana, fai il tuo pronostico

Gli esiti con quote convenienti

Dopo 8 turni senza l'ombra di una sconfitta il Bari ha collezionato due ko di fila in campionato senza gol segnati. Anche la Ternana è reduce da uno stop ma contro una signora squadra come il Genoa di Massimo Coda. Dunque, la classifica resta ottima e si continua a sognare in grande.

Risultati alla mano si può notare come le due squadre non abbiano ancora pareggiato 0-0. La Ternana ha diviso la posta solo una volta, in casa contro il Cosenza (1-1) e in generale sia pugliesi che umbri non vedono "X" da sei giornate di fila.

Sulla carta è un match equilibrato che promette almeno un gol per parte: bella la sfida a distanza tra i bomber Cheddira e Favilli. L'esito Goal (segnano entrambe) si può trovare anche a 1.75 mentre un eventuale pareggio, da non escludere, renderebbe mediamente 3.20 volte la posta.