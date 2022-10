Consigli Fantacalcio, Lazio-Salernitana: Lo Scomm dice Felipe Anderson

Chi segue Lo Scomm sui Social (e sul suo profilo Instagram sono in 264 mila a farlo) sa bene che non è un tipo che ama dare suggerimenti “scontati”. Anche quando si parla di Fantacalcio il famoso tipster non viene meno al suo credo, fornendo suggerimenti sempre ponderati ma mai banali. Anche per le partite di Serie A di questo fine settimana Lo Scomm , pur senza tralasciare i nomi di alcuni big, inserisce nella cerchia dei suoi candidati alcune opzioni intriganti. Ecco quali sono nel dettaglio.

Napoli-Sassuolo

Tanti buoni motivi per annotare il nome di Matteo Politano. É un ex della sfida, in Serie A si è incaricato di battere (e trasformare) i penalty in favore del Napoli e col suo sinistro magico può disegnare traiettorie letali. Insomma, può essere protagonista con un gol (quota 2.75) e/o con un assist al bacio.

Empoli-Atalanta

Inizio di stagione sfortunato per Duvan Zapata che a Empoli vuole ritrovare il sorriso. Corsi e ricorsi storici: lo scorso anno il colombiano ha messo il punto esclamativo sul successo della Dea al Castellani. Un altro gol in terra toscana è in lavagna a 2.15. Parentesi: Muriel è squalificato...

Cremonese-Udinese

Il primo gol stagionale della Cremonese in campionato lo firmò lui, al Franchi: Okereke. Poi un altro graffio all’Inter ma da diverse giornate a questa parte del buon David si sono perse le tracce. Il nigeriano non si arrende mai e chissà che in un match che promette diverse reti come quello contro l’Udinese non possa tornare al gol (quota 3.75). Sponda friulana fiducia a Beto, che è dato marcatore allo Zini a 2.75.

Lazio-Salernitana

Sempre una buona idea puntare su Felipe Anderson. Il brasiliano difficilmente tradisce (vedi Bergamo) ed in campionato ha già messo a referto due gol e due assist. La retroguardia campana farà fatica a contenere le sue sgroppate, una di queste potrebbe portare il brasiliano dritto dritto in porta: quota 2.75.

Torino-Milan

Discorso a parte per questa sfida, che si preannuncia molto combattuta a centrocampo. Quindi, si chiude per il momento il capitolo “Marcatori” e si apre quello delle “Sanzioni disciplinari”. Il malus potrebbe toccare a due combattenti puri come Tonali e Lukic, il cuore pulsante di rossoneri e granata. Uno sguardo alle quote previste per le ammonizioni di questi due centrocampisti. Un giallo a Tonali triplica la posta mentre sale a 3.50 l’offerta per un’ammonizione comminata a Lukic.

Verona-Roma

In campionato l’attacco della Roma, complice l’infortunio di Paulo Dybala, sta faticando parecchio. E se contro l’Hellas Verona i gol arrivassero dalle retrovie? “Scontato” dire Smalling, occhio allora ai suoi compagni di reparto.

Roger Ibanez ha già un gol all’attivo mentre Gianluca Mancini deve ancora regalarsi la prima gioia personale in questo campionato. Meritano di essere evidenziate le quote-gol dei due difensori giallorossi. Un sigillo di Mancini renderebbe 10 volte la posta, sale addirittura a 12 un gol di Ibanez in qualsiasi momento del match.