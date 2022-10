Gollo-Predictor il terno della Serie A vale quota 4,35

Gollo-Predictor stima i goal attesi per la squadra di casa e la squadra ospite, individua i 4 risultati esatti più probabili e quindi propone un pronostico. E' divenuto la guida per tutti i fantagiocatori di corrieredellosport.fun

Per Gollo i 4 risultati esatti più probabili in Napoli-Sassuolo sono (2-1) (3-1) (2-0) e (3-0) mentre le quote più favorevoli da giocare sono Over 2.5 stimato da Gollo a 1,27 contro la media dei bookmaker che è di 1,43 e il GOAL che è stimato da Gollo a 1,52 e viene offerto a 1,79. Il pronostico indicato è Segno 1+Multigol 2-4 a quota 1,95.

Partita asfittica di goal tra Lecce e Juventus.

I 4 risultati esatti più probabili sono tutti nel range dell'Under 2.5: (0-1) (1-1) (0-0) (1-0).

Anche se tra le 4 selezioni c'è anche l'1-0 per i padroni di casa, il pronostico più indicato sembra l'X2+Under 3.5 a quota 1,57 anche se il Multigol 2-3 della Juve fuori casa manca da Aprile del 2022. Scopri tutti i pronostici di Gollo sul Gruppo Telegram.

Infine, troppo scontato il segno 1 di Inter-Sampdoria offerto a 1,25 contro la stima di Gollo a 1,55. C'è uno dei 4 risultati esatti che propone una grossa sorpresa (1-1) mentre gli altri 3 sono (1-0) (2-0) e (2-1).

Il pronostico si orienta così su Over 0,5 1° Tempo + Over 0,5 2° Tempo offerto a 1,42.

Dalle elaborazioni di Gollo i Fantagiocatori ricavano terni e quaterne per scalare le classifiche e vincere uno dei 40.000€ di Premi messi in palio.