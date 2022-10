I pronostici di Pengwin, Lecce-Juve: quota di valore per il "2"

Lecce-Juventus, da provare il "2"

Risultati altalenanti in casa Juventus. La “Vecchia Signora” dopo aver vinto in campionato contro l’Empoli (4-0) è stata eliminata aritmeticamente dalla Champions League a causa della sconfitta subita sul campo del Benfica (4-3).

Un duro colpo quindi da digerire per i bianconeri che però in campionato sembrano essersi un minimo ripresi dopo le due vittorie ottenute nel derby contro il Torino e contro l'Empoli. Nonostante non stiano facendo registrare degli ottimi risultati in trasferta, i bianconeri hanno conquistato solamente 5 dei 19 punti totali lontano dall’Allianz Stadium e non possono permettersi di non vincere al “Via del Mare”. In caso contrario la Vecchia Signora potrebbe allontanarsi ancora di più dalla zona europea di classifica.

Allegri più volte in conferenza stampa ha dichiarato che in campionato i punti persi in queste prime 11 giornate sono stati già decisamente troppi e per questo la sua squadra dovrà evitare altri passi falsi sul campo se vorrà rientrare tra le prime posizioni.

Tema infortuni: sempre tante le assenze in casa Juve, con Chiesa, Pogba, Bremer e Di Maria che continuano ad occupare l’infermeria. A loro si è aggiunto anche Vlahovic, uscito malconcio dalla sfida contro il Benfica e dichiarato out proprio dal tecnico toscano per questa gara. Tanti problemi dunque per Allegri, che vedrà molto rimaneggiata la sua formazione.

In casa Lecce invece si arriva a questa sfida dopo la sconfitta di Bologna che ha palesato la fragilità difensiva di una squadra che sta subendo decisamente troppo nelle ultime uscite. Tra l’altro i salentini sono ancora a secco di vittorie casalinghe, in uno stadio che non si è dimostrato proprio come un fortino e dove sempre ha preso almeno una rete da inizio stagione nelle 5 gare disputate.

La squadra di Baroni si affiderà principalmente alle ripartenze dei suoi uomini offensivi, con Strefezza che dovrà essere la luce del gioco dei suoi. Da provare comunque il “2” della Juve a una quota decisamente di valore per la differenza di qualità tra le due squadre in campo.

Inter in fiducia dopo la Champions League

Nella gara che vedrà il ritorno del grande ex Dejan Stankovic a San Siro contro i suoi vecchi colori, l’Inter si presenta con grande entusiasmo dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Il gruppo di Inzaghi in campionato deve recuperare qualche punto rispetto alle prime della classe e per questo dovrebbe scendere in campo concentrato e cinico. Da provare il Multigol 2-4 Casa con Lukaku protagonista del match.

Partita insidiosa per il "Diavolo"

Il Milan si prepara ad affrontare in trasferta il Torino di Juric, squadra sempre difficile da affrontare per le grandi del nostro campionato.

La grande prova in Croazia contro la Dinamo ha sicuramente dato ancora più spinta ai rossoneri che però potrebbero essere deconcentrati dall’imminente sfida al Salisburgo.

Il Torino in casa ha però raccolto solamente 5 punti in altrettante partite e non si è dimostrato troppo solido. Per questo motivo è lecito provare la “combo” X2 più Under 4,5.

