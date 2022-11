Europa League, il pronostico di Arsenal-Zurigo

E' stata una sconfitta amara quella subita dall' Arsenal sul campo del Psv . I " Gunners " occupano ancora il primo posto del gruppo A di Europa League ma in caso di arrivo a pari punti con i " Boeren " terminerebbero la fase a gironi in seconda posizione.

Il cammino europeo casalingo dell'Arsenal al momento è stato impeccabile, due vittorie su due condite da ben quattro gol realizzati e nessuno subito. Gabriel Jesus e compagni dopo aver battuto per 3-0 il Bodo Glimt hanno centrato il successo anche contro il Psv (1-0).

Zurigo ultimo e con evidenti problemi difensivi in trasferta. La squadra svizzera nella precedente gara esterna disputata in questa competizione ha incassato ben 5 reti sul campo del Psv.

In un match dove per le quote sembra scontato il segno 1 (paga solamente 1.15) è lecito spostare l'attenzione sul numero di gol che potrebbero venir realizzati in partita. I "Gunners" all'andata riuscirono ad andare a segno sia nel primo che nel secondo tempo, l'opzione "Squadra 1 segna in entrambi i tempi di gioco" è proposta mediamente a 1.55. Interessante il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "2-1; 3-1; 4-1" a 3.95.