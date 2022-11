Pronostico Udinese-Lecce, salentini senza Over 3,5

Il bisogno di punti è ciò che accomuna (per diversi motivi) Udinese e Lecce , di fronte nell'anticipo della 13ª giornata di Serie A in programma alla Dacia Arena .

Consulta le statistiche di Udinese e Lecce e fai il tuo pronostico

Statistiche e quote marcatori: occhio a Beto

La Serie A ha mandato in archivio 12 giornate, numero piuttosto consistente che permette di far luce su alcune statistiche interessanti fatte registrare da Udinese e Lecce.

I friulani insieme al Sassuolo sono rimasti gli unici a non aver ancora centrato la somma gol finale 2. Il Lecce invece vanta un "record" tutto suo: ancora zero uscite dell'Over 3,5, esito che invece gli uomini di Sottil hanno regalato in cinque occasioni.

Come arrivano le due squadre alla partita? L'Udinese tra campionato e Coppa Italia non vince da cinque gare di fila ma le prove fornite contro Lazio e Atalanta sono state di spessore e contro la Cremonese il cioccolatino servito da Samardzic non è stato incredibilmente scartato da Deulofeu.

Il Lecce finora ha vinto solo a Salerno e pur tenendo bene il campo contro ogni avversario affrontato (i salentini hanno subìto al massimo due reti in un singolo incontro) ha faticato molto in zona gol mettendo a segno 9 reti in 12 incontri.

Non c'è dubbio sul fatto che l'Udinese abbia le carte in regola per vincere questo incontro. Il segno 1 vale mediamente 1.55, da provare l'opzione Multigol Casa 2-4 per alzare la quota a 1.77.

E se Sottil decidesse di dare fiducia a Beto, miglior marcatore friulano con 5 reti... Una sua rete in qualsiasi momento del match vale 2.50 volte la posta.