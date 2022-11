Reggina-Genoa, un pronostico... ad alta quota

Reggina-Genoa, fai il tuo pronostico

Partita equilibrata al Granillo, ecco il pronostico

La Reggina ha perso quattro volte in campionato ma in casa è stata quasi impeccabile: 4 vittorie e una sola sconfitta, contro il Perugia, con un totale di 15 gol messi a segno al Granillo.

Per il Genoa si registrano 5 successi in trasferta a fronte dell'unico ko, rimediato al Barbera dal Palermo. Rossoblù più solidi finora che spettacolari, come dimostrano i 9 gol realizzati lontano da Marassi con 4 reti al passivo.

Una statistica da consegnare agli appassionati di esiti legati alle scommesse. In cinque delle sei trasferte del Genoa e in quattro delle cinque partite interne della Reggina è uscito l'esito Dispari: ovvero, il risultato di questi incontri è coinciso con una cifra dispari.

Dopo i dati, le quote. I bookie vedono favorito il Genoa, quota sostanziosa per il segno 2 proposto mediamente a 2.35. La vittoria dei ragazzi di Pippo Inzaghi invece si può trovare anche a 3.10 la posta.

Partita che si preannuncia combattuta come tradizione della cadetteria vuole. Non sembra male l'X primo tempo, un pronostico dalla quota piuttosto conveniente pari a 2.05.