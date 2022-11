Pronostico Inter-Bologna, ecco un esito dalla quota conveniente

Inter-Bologna, fai il tuo pronostico

Scopri l'esito dalla quota conveniente

Le statistiche dicono che l'Inter è ancora senza pareggi, ha subìto gli stessi gol del Bologna (19) ed è in cima alla speciale classifica delle squadre con più Over 2,5 all'attivo in Serie A.

Un dato che evidentemente spinge le quote dalla parte dello spettacolo: una sfida con almeno tre reti complessive si gioca a 1.50.

A ben guardare, però, si può trovare qualche opzione dalla quota più conveniente.

L'Inter deve vincere contro una squadra in fiducia e senza nulla da perdere al Meazza. Magari sarà vittoria nerazzurra ma non una debacle bolognese. Da provare l'esito "Squadra 1 vince con 1 o 2 gol di scarto", in questo caso la quota tocca il raddoppio.