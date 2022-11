Pronostico Real Madrid-Cadice, 6 Goal su 6 per i "Blancos" in casa

I "Blancos" al "Bernabeu" non hanno ancora mai perso. Modric e compagni nelle prime 6 gare casalinghe hanno fatto registrare 4 vittorie e 2 pareggi, un bottino niente male considerato anche il livello delle squadre ospitate (da segnalare il 3-1 contro il Barcellona e il Siviglia e il 2-1 contro il Betis).

Fai ora i tuoi pronostici!

Quote favorevoli ai "Blancos" di Ancelotti

Il Cadice nonostante abbia perso soltanto una volta nelle precedenti 8 giornate di Liga difficilmente riuscirà a rimanere imbattuto al "Bernabeu". La compagine gialloblù in trasferta ha vinto soltanto contro il Valladolid (1-0) mentre nelle restanti 6 gare disputate ha conquistato solamente 3 punti frutto di 3 pareggi e 3 sconfitte (11 gol al passivo).

Per le quote il Real Madrid parte senza dubbio con i favori del pronostico. I "Blancos", reduci da 6 Goal consecutivi in casa, potrebbero far registrare per la prima volta il No Goal. La "combo" che lega il segno 1 al No Goal paga circa 1.75.