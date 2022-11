Pronostico Juventus-Lazio, super sfida all'Allianz Stadium

Riflettori puntati sull’ Allianz Stadium di Torino dove il programma della 15ª giornata di campionato mette a confronto due squadre che non hanno ancora mai fatto registrare la sconfitta rispettivamente in casa e in trasferta.

La Juventus di Allegri nelle prime 7 gare interne del torneo ha realizzato la bellezza di 17 gol, un numero di reti che ha permesso ai bianconeri di conquistare 17 punti su 21 (5 vittorie e 2 pareggi). La Lazio invece vanta la miglior difesa esterna del campionato (1 rete al passivo) e con 12 reti all’attivo ha centrato per 4 volte il successo e 2 volte il pareggio.

Occhio al "ritardo"

Osservando il ruolino di marcia delLa “Vecchia Signora” si nota subito una cosa, la compagine bianconera in casa ha sempre fatto registrare il Multigol 2-4 al novantesimo. La Juventus inoltre in campionato è reduce da otto gare in cui non si sono mai viste entrambe le squadre in campo andare a segno. Il Goal in controtendenza si gioca a circa 1.80.