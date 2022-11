Pronostici Serie C girone B, Entella-Cesena è sfida ad alta quota

La 13ª giornata del girone B di Serie C si chiude a Chiavari con l'appuntamento del Monday Night . L'Entella di mister Gennaro Volpe ospita il Cesena di Domenico Toscano . Entrambe le squadre hanno 24 punti in classifica (due di media a partita) e sono in serie positiva: vietato fermarsi.

Entella-Cesena, fai il tuo pronostico

L'esito probabile e quello dalla quota alta

Curiosità. In campionato entrambe hanno rimediato l'ultima sconfitta lo scorso 18 settembre: da lì in poi l'Entella ha messo insieme 5 vittorie e 3 pareggi, chiudendo con porta inviolata in 5 occasioni.

Il Cesena invece dopo lo stop in casa della Fermana ha vinto ben sei incontri pareggiandone due, facendo registrare ben 6 clean sheet.

A trascinare il Cavalluccio un super Simone Corazza, sempre a segno nelle ultime 5 di campionato. L'Entella può contare (anche) sul piede educato di Gastòn Ramirez, una risorsa importante per chi deve competere con squadre come Cesena e Reggiana per la promozione in Serie B.

A proposito di Reggiana, contro la squadra di Aimo Diana la Virtus ha pareggiato 0-0 e anche questo incontro sembra poter regalare l'Under 2,5, esito offerto mediamente a 1.55.

Volendo sbilanciarsi su un esito dalla quota più alta occhio al pareggio, offerto a 3.05.