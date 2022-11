Pronostici e statistiche: unisciti a Predictor. Il canale Telegram di Corriere dello Sport

Gollo è uno strumento utilissimo per arrivare con più consapevolezza alla definizione di un pronostico. Cosa fa Gollo? Tante cose utili per voi.

Stima i gol attesi per la squadra di casa e quella ospite, fornisce un cluster composto da quattro risultati più probabili (in base alle sue accurate elaborazioni) e anche un'indicazione sull'esito Multigol, tipologia di scommessa che prende in esame il numero di reti segnate in un incontro.

Unirsi al canale Telegram di Gollo è semplice e soprattutto vantaggioso. Sono già migliaia gli utenti iscritti che da mesi beneficiano dei consigli dell'algoritmo intelligente. Sul canale Telegram di Gollo si può trovare anche il pronostico della redazione, ovvero gli ideatori del cyber tipster del Corrieredellosport.

Grazie a queste indicazioni i Fantagiocatori possono incrementare il loro patrimonio di crediti nella sezione Palinsesto di corrieredellosport.fun o magari sfidare proprio lo stesso algoritmo.

Ancora, sul canale Telegram di Gollo si possono trovare in anteprima delle giocate da copiare; si può inoltre avere accesso alle "Schedine segrete" e infine ottenere dei codici ricarica per sbloccare i CDS, sempre utili per giocare nelle tre sezioni dell'area cds.fun.

Gollo è il perfetto compagno di squadra per ogni giocatore che vuole divertirsi gratuitamente e allo stesso tempo provare a vincere un premio.

