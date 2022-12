Serie B, statistiche e pronostico di Venezia-Ternana

La compagine umbra dopo aver cambiato allenatore proverà fin da subito a tornare sulla retta via. Partipilo e compagni prima di conquistare soltanto 3 punti nelle ultime 5 giornate aveva sempre fatto registrare il successo tra la 5ª e la 9ª giornata di campionato.

Porte violate al Penzo



Per le quote il confronto tra le due squadre si preannuncia molto equilibrato. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.30 mentre il trionfo da parte della Ternana triplica una qualsiasi puntata.

Nelle prime sette trasferte del torneo gli umbri hanno fatto registrare il Goal in cinque occasioni, sono ben 11 le reti messe a segno dai rossoverdi, 13 quelle subite.

Il Venezia in casa ha centrato il Multigol 2-3 in 6 match su 7, la possibilità che questo incontro finisca esattamente con due o tre reti al 90' è in lavagna a 2.05. Da provare il risultato esatto multiplo: "2-1; 1-1; 1-2; 2-2" a 2.60.