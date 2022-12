Serie B, Cagliari-Parma: quote, statistiche e pronostico

Alle 18 di sabato 3 dicembre si può gustare un frizzante aperitivo di Serie B (15ª giornata). Il Cagliari , reduce dal rocambolesco 2-2 in casa del Frosinone , ospita il Parma chiamato ad archiviare come incidente di percorso lo scivolone casalingo col Modena (1-2).

Cagliari-Parma, fai i tuoi pronostici!

Quote equilibrate, ecco l’esito da provare

Nella sfida della Unipol Domus sono diverse le curiosità statistiche che meritano rilievo. Innanzitutto, i sardi hanno attivato la modalità “Parziale/finale X/X”: ovvero, sempre parità al riposo e al 90’ nelle loro ultime quattro partite. Poi, da sei giornate a questa parte, Lapadula e compagni segnano e lasciano segnare: ovvero, “Goal”.

Il Parma dal canto suo si fa notare per l’assenza, in trasferta, dell’opzione Multigol 2-3. Da aggiungere poi che quella ducale (insieme al Frosinone) è rimasta l’unica compagine a non aver mai pareggiato 1-1.

Tanti quindi gli spunti utili per le scommesse. Nell’equilibrato confronto della Unipol Domus (l’1 vale mediamente 2.50, il 2 paga triplo) il Multigol 2-4 può meritare un pizzico di attenzione in più. Oppure, il Multigol 2-3 per alzare la quota e anche alla luce del “ritardo” fatto registrare dal Parma precedentemente segnalato.