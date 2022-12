Genoa-Cittadella, quote, pronostico e statistiche

Il Genoa dopo aver perso per 1-0 sul campo del Perugia si appresta a ricevere il Cittadella . Il “ Grifone ” a Marassi al momento è la squadra che ha pareggiato per più volte in casa. Massimo Coda e compagni davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare il segno X in cinque match su sei.

Il Cittadella (una sola sconfitta nelle ultime sette partite di Serie B) in classifica ha sette punti in meno del Genoa ed in trasferta viaggia a una media di un punto conquistato a partita (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte con solamente 5 reti all’attivo e 9 al passivo).

Possibili sorprese a Marassi

Per le quote il “Grifone” non dovrebbe trovare problemi a conquistare i tre punti (il segno 1 vale mediamente 1.60) ma occhio alle sorprese, per non rischiare si possono provare o la “combo” che lega la doppia chance 1X all’Over 1,5 o l'accoppiata con il Multigol 2-4 se si vuole alzare leggermente il coefficiente di difficoltà.