Sanremo 2023, le quote: ecco i favoriti secondo i bookie

La 73ª edizione del Festival di Sanremo andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 ma con l’annuncio da parte di Amadeus dei 22 Big in gara si è già entrati in clima competizione. Concorso che da questa edizione sarà allargato a ben 28 concorrenti, 6 dei quali arriveranno dalla finalissima di Sanremo Giovani e che dunque potranno gareggiare insieme ai Big sul palco dell’Ariston.