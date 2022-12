Huesca-Andorra, quote, pronostico e statistiche

L' Huesca dopo aver perso per 2-1 sul campo dell' Eibar proverà subito a riscattarsi contro un Andorra che è riuscita a conquistare soltanto 12 punti nelle prime 9 trasferte del torneo (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

I "Draghi" in casa in questa prima parte di stagione hanno senza dubbio dimostrato di mettere in difficoltà un po' tutti. L'Huesca davanti al proprio pubblico con 10 reti all'attivo e 4 al passivo ha fatto registrare 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta.

Nonostante lo stato di forma... fiducia all'Huesca

Le quote di questo incontro si preannunciano però molto equilibrate, il segno 1 paga circa 2.60 mentre il "2" triplica mediamente una qualsiasi puntata. Il fatto che l'Huesca però abbia conquistato soltanto 4 punti nelle precedenti 5 giornate di campionato impone prudenza in sede di pronostico, lecito quindi provare la "combo" 1X più Multigol 1-3.