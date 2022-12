Serie B, turno infrasettimanale: il pronostico di Ternana-Cagliari

Il Mondiale si ferma per un paio di giorni, giusto il tempo quindi di godersi il turno infrasettimanale di Serie B (16ª giornata). Si parte mercoledì sera al Liberati con Ternana-Cagliari , due squadre che non vincono da sei giornate di fila: tre pareggi e tre ko per gli umbri, una sconfitta e ben cinque pareggi per i sardi di Liverani , fischiati dal loro pubblico al termine del match contro il Parma (1-1).

Ternana-Cagliari, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Il pareggio non serve a nessuno, ecco il consiglio

Le statistiche relative agli ultimi 180 minuti di campionato dicono che un incontro su due, in media, è finito con il segno X. Periodo in cui quasi tutti stanno faticando ed ecco che il Cagliari, a meno tre dalla zona playoff, è ancora in corsa per i suoi obiettivi. La Ternana ha attraversato un periodo di grazia tra la 5ª e la 9ª giornata (tutte vittorie), poi c'è stato un calo che Cristiano Lucarelli ha pagato con l'esonero.

Il debutto di Andreazzoli però non è stato fortunato: le sue Fere hanno perso 1-2 al Penzo pagando anche la giornata "in stile Buffon" del portiere Bertinato. La fame di punti sarà a maggior ragione notevole contro un Cagliari che al Liberati non può - dal canto suo - davvero sbagliare.

Da registrare la serie di 7 esiti Goal consecutivi per Pavoletti e compagni, capaci spesso e volentieri di rimettere in piedi partite iniziate male ma anche di veder sfumare vittorie sul filo di lana, come contro il Sudtirol.

Partita dal pronostico incerto in cui difficilmente il pareggio potrà far felice una delle due compagini. Per le quote Ternana di poco favorita, l'1 vale 2.60 mentre il 2 si gioca a 2.80. In un contesto simile l'opzione Goal (a 1.70) sembra una scelta ragionevole.

Provando a escludere il pareggio e, allo stesso tempo, ipotizzando almeno due reti totali, ecco materializzata la "combo" doppia chance 1/2 più Over 1,5. Quota conveniente, pari a 1.75 volte la posta.