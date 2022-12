Pronostico Reggina-Frosinone, in palio la vetta della classifica di Serie B

Dopo l'anticipo Ternana-Cagliari il midweek di Serie B prosegue nella giornata di mercoledì 8 dicembre. Alle ore 15 si gioca Reggina-Frosinone , la super sfida al vertice tra Pippo Inzaghi e Fabio Grosso . Calabresi secondi in classifica a meno tre dai laziali, che dopo il pareggio in extremis col Sudtirol hanno inanellato l'ottavo risultato utile di fila.

Reggina-Frosinone, che sfida! Fai il tuo pronostico

Reggina, primo Under 2,5 al Granillo?

Reggina che può vantare il miglior attacco del campionato con 28 gol segnati in 15 giornate. Test migliore per gli amaranto non poteva esserci. Il Frosinone di Grosso ha subìto solo 10 reti potendo dunque vantare la miglior difesa del torneo cadetto.

Le due formazioni giocano sempre per vincere: solo 2 pareggi a testa e mai uno zero a zero finora in campionato. Altro dato a supporto: 7 Over 2,5 su 7 finora al Granillo per la Reggina. Un fatto più unico che raro in questo tipo di campionato.

Per le quote, complice la sfida col solido Frosinone, è in arrivo però l'inversione di tendenza. L'Under 2,5 paga circa 1.65 contro il 2.15 previsto per l'Over 2,5. In un match del genere il pareggio non si può escludere, il segno X permetterebbe di triplicare una qualsiasi puntata.

Una buona strategia potrebbe essere quella di optare per la "doppia possibilità" X o Under 2,5.