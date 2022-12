Gf Vip, chi vince? Ecco cosa dicono le quote

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip , il reality show condotto da Alfonso Signorini , andrà in onda sabato sera. Per conoscere il nome del vincitore , però, l’attesa è ben più lunga visto che il programma dovrebbe terminare addirittura il 3 aprile 2023. Molto seguìto dal pubblico, sempre attento alle vicende degli speciali inquilini della casa, il Gf Vip 2023 tiene banco anche perchè si può provare a pronosticare il possibile vincitore .

Gf Vip 2023, ecco il favorito

Col passare delle settimane sono state ribaltate già alcune previsioni che incoronavano Ginevra Lamborghini regina del reality. La “Vippona” è stata squalificata dal programma (rientrerà solo come ospite, per una settimana) e, al pari di Carolina Marconi (anche lei appoggiata dai bookie ma eliminata dal pubblico), non potrà conquistare la vittoria finale.

Tutto questo per dire che i giochi sono apertissimi, come le giocate. Cosa dicono ad oggi gli allibratori? Che per la vittoria del Gf Vip 2023 il favorito è Edoardo Tavassi. Il simpatico concorrente romano ha già partecipato all’Isola dei Famosi e forse, se non fosse stato per un infortunio che lo ha costretto a lasciare anzitempo il gioco, avrebbe potuto “rubare” lo scettro a Nicolas Vaporidis. Il pubblico vorrà restituirgli ciò che la sfortuna gli ha tolto? L’ipotesi che il fratello di Guendalina Tavassi vinca il reality vale circa 3 volte la posta. La concorrenza per l’istrionico videomaker non manca. Amatissima dal pubblico da casa (meno dai suoi coinquilini) è Nikita Pelizon, che paga 4 come vincitrice del reality.

Alle loro spalle i bookie calano il tris: Luca Salatino, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini pagano tutti 5. Tra i tre, forse, è l’ex tronista di “Uomini e Donne” a poter meritare un pizzico di attenzione in più.