Ascoli-Genoa, le quote sorridono al "Grifone" ma...

Il Genoa ora proverà a concedere il "bis" contro l'Ascoli. I bianconeri non solo non hanno mai centrato il successo nelle precedenti 5 giornate ma in casa con 10 reti all'attivo e 12 al passivo hanno fatto registrare solamente due vittorie su otto.

Fai ora i tuoi pronostici!

Occhio al possibile risultato esatto della partita

Le quote di questo incontro sorridono alla compagine ligure ma occhio alle sorprese. La seconda vittoria consecutiva da parte della squadra allenata da Alberto Gilardino è in lavagna a circa 2.15 (l'1 vale invece poco più di 3.50) ma non si può trascurare il fatto che il "Grifone" non abbia mai pareggiato nelle prime 8 trasferte di campionato.

Meglio non rischiare spostando l'attenzione sulla "combo" X2 più Under 3,5 proposta mediamente a 1.60. Per chi vuole provare un "brivido" maggiore c'è il risultato esatto multiplo "1-1; 1-2" che moltiplica la posta per circa 4.20.