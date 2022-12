Pronostico Frosinone-Pisa, le quote sorridono ai ciociari

Il Frosinone dopo aver disputato il big match sul campo della Reggina torna a giocare in casa contro un Pisa che non ha mai perso nelle precedenti 6 trasferte di campionato. I numeri fatti registrare allo "Stirpe" dai ciociari in questa prima parte di stagione sono noti un pò a tutti: Roberto Insigne e soci non solo non hanno mai perso (6 vittorie e 1 pareggio) ma con soi 2 gol subiti vantano anche la miglior difesa interna del torneo.