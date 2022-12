Pronostico Pisa-Brescia, per le quote toscani favoriti

Nessun ultimatum da parte di patron Cellino ma la posizione di Clotet resta come minimo sotto osservazione. Il suo Brescia , vittorioso solo una volta nelle ultime 11 giornate di campionato , fa visita al lanciatissimo Pisa di Luca D'Angelo . Toscani che da nove giornate a questa parte alternano puntualmente pareggio e vittoria. L'imbattibilità dei nerazzurri , invece, è salita a ben 12 gare consecutive dopo lo 0-0 in casa del Frosinone di Fabio Grosso .

Statistiche e pronostico (sul Multigol)

Alcune statistiche. Nelle ultime 10 partite del Pisa non è mai uscito il segno 2 finale: tradotto, niente ko in casa e niente vittorie in trasferta per i toscani. La loro serie positiva è un primo messaggio recapitato al traballante Brescia, che in trasferta non vince dalla 5ª di campionato (3-1 al Modena). Il secondo? Il Pisa è la squadra che ha segnato più reti di tutte (9) nell'ultimo quarto d'ora di partita.

Altra curiosità gentilmente offerta dal Pisa. In casa Torregrossa e compagni non hanno ancora mai segnato un gol esatto. In tema di statistiche risponde presente anche il Brescia: in 17 partite l'Under 2,5 conta ben 12 uscite e in 9 occasioni si è vista la somma gol finale 2.

Il pronostico? Due le opzioni da valutare. Il Multigol Casa 1-2, offerto a 1.55, e il Multigol 2-3 (due o tre reti totali nel match) a 2.05, tenendo presente che in casa il Pisa non ha ancora fatto registrare la somma gol 3.