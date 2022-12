Pronostico Man United-Nottingham Forest, possibile l'Over 2,5

Martedì 27 dicembre alle 21 all' Old Trafford si gioca Manchester United-Nottingham Forest , gara valevole per la 17ª giornata di Premier League . Si affrontano due squadre che hanno superato a pieni voti il primo esame ufficiale dopo la pausa per i Mondiali . I Red Devils hanno eliminato il Burnley negli ottavi di EFL Cup (2-0 con gol di Eriksen e Rashford ) mentre il Forest ha battuto 4-1 il Blackburn regalandosi così i quarti di finale.

Manchester Utd-Nottingham Forest, fai il tuo pronostico

Red Devils favoriti ma occhio all'ex Lingard

Obiettivo quarto posto per i rossi di Manchester, che come detto hanno battuto con tanto di clean sheet il Burnley rischiando però in diverse occasioni di subìre gol dai "Clarets". Quei gol che il Nottingham Forest in trasferta sta faticando a trovare, se si pensa che in Premier League ha realizzato una sola rete in casa dell'Everton... poi stop.

Il Man United prima della sosta aveva sigillato la porta in casa contro Newcastle (0-0), Tottenham (2-0) e West Ham (1-0) e, anche potendo disporre di giocatori di livello internazionale come Casemiro, Rashford, Bruno Fernandes ed Eriksen, parte decisamente con i favori del pronostico.

Il segno 1 vale circa 1.30, segno X a 5.40 e colpo del Forest a 9. Si può prevedere un match da Over 2,5 (1.60) in cui magari anche il Nottingham potrebbe partecipare alla "festa" segnando una rete.

Nelle fila degli ospiti occhi puntati sull'ex, Jesse Lingard. Una sua rete in qualsiasi momento del match vale ben 6 volte la posta!