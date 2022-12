Torna Mbappé (non Messi)! Il pronostico di Psg-Strasburgo

Abbiamo visto Messi e Mbappé sfidarsi senza risparmiarsi nella finale dei Mondiali, torneremo a riapprezzare le loro prodezze congiunte con la maglia del PSG. Non subito però. Per Messi ci vorrà qualche giorno ancora mentre Mbappé dovrebbe guidare l'attacco della capolista della Ligue 1 , insieme a Neymar, mercoledì sera al Parco dei Principi contro lo Strasburgo. Partita valevole per la sedicesima giornata del campionato francese.

Psg-Strasburgo, fai il tuo pronostico

Quota popolare per il segno 1

Il calendario consegna un impegno soft ai parigini, che dopo la sosta per il Mondiale vinto da Messi ospitano lo Strasburgo penultimo in classifica con solo una vittoria ottenuta in 15 partite (8 pareggi e 6 sconfitte).

La squadra di Galtier invece è ancora imbattuta con 13 vittorie e due pareggi all'attivo. Al Parco dei Principi il Paris ha sempre vinto eccezion fatta per il doppio pareggio per 1-1 ottenuto contro Monaco e Benfica. Ci sono dunque tutte le premesse per un ritorno in grande stile da parte di Neymar e compagni.

Questo è anche ciò che ritengono probabile i quotisti, il segno 1 vale solo 1.22 e l'Over 2,5 paga 1.35.

Il pronostico? Da provare l'Over 2,5 Casa oppure il PSG che segna in entrambi i tempi.