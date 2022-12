Marsiglia-Tolosa, i consigli per le scommesse

Il Marsiglia con 30 punti conquistati nelle prime 15 giornate di campionato si trova nella parte alta della classifica. L' Olympique , reduce dal successo esterno sul campo del Monaco per 3-2, si appresta a ricevere un Tolosa che nelle precedenti tre partite disputate ha sempre perso contro Lens (3-0), Monaco ( 2-0) e Rennes (2-1).

Il ruolino di marcia interno dell'OM parla in maniera molto chiara, Payet e compagni con 12 reti realizzate e 7 subite hanno fatto registrare 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Male il Tolosa in trasferta, la compagine biancoviola lontano dai lidi amici ha totalizzato soltanto 4 punti in 7 match.

Fai ora i tuoi pronostici!

Il Marsiglia parte con i favori del pronostico

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della squadra allenata da Igor Tudor. Il successo dei padroni di casa è in lavagna mediamente a 1.50 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 2.50.

Curioso notare come il Tolosa in trasferta abbia regalato il Multigol 2-3 in 6 gare su 7. La "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4 è proposta a 1.65.