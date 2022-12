Valladolid-Real Madrid, pronostico sull'1X2 primo tempo

Il 2022 del Real Madrid, in Liga, finisce all'Estadio Josè Zorrilla. Venerdì 30 dicembre, alle ore 21.30, la squadra di Carlo Ancelotti fa visita al Valladolid che nelle prime 14 giornate di campionato ha messo da parte 17 punti (5 vittorie e 2 pareggi). Lo scatto verso la salvezza è stato possibile grazie alle tre vittorie casalinghe inanellate prima della sosta per il Mondiale. Obiettivi ben diversi per il Real che vincendo andrebbe momentaneamente al comando della classifica in attesa di Barcellona-Espanyol.