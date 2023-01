Rennes-Nizza, i consigli per le scommesse di Ligue 1

Il posticipo della 17ª giornata di Ligue 1 va in scena al " Roazhon Park ". Il Rennes dopo aver perso per 3-1 sul campo del Reims torna a giocare in casa contro il Nizza . La compagine rossonera nelle prime 8 gare interne di campionato è riuscita a conquistare i tre punti in 7 occasioni, con 21 gol realizzati Martin Terrier e compagni vantano uno dei migliori attacchi interni del torneo.

Rendimento altalenante per il Nizza in trasferta. Le "Aquile" lontano dai lidi amici con 9 reti all'attivo e 8 al passivo hanno fatto registrare 3 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Occhi puntati sul numero di gol



Dando un rapido sguardo alle quote di questo incontro si nota subito che il Rennes ha buone possibilità di chiudere imbattuto. Il segno 1 moltiplica la posta mediamente per 1.80 mentre la prudente doppia chance 1X si gioca solamente a 1.20. La possibilità che entrambe le compagini riescano a conquistare un punto in questo match vale 3.80 mentre il successo del Nizza è proposto a circa 4.10.

Capitolo ritardi: il Rennes in casa non ha ancora mai chiuso un incontro con esattamente due reti mentre il Nizza da inizio campionato non ha ancora mai fatto registrare la "Somma Gol: 4". Il Multigol 2-4 è un'opzione in lavagna a 1.50.