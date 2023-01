Pronostico Arsenal-Newcastle, che sfida all'Emirates!

Partita di altissimo livello martedì all'Emirates tra l'Arsenal e il Newcastle . La capolista della Premier League, a più sette sul Manchester City, ospita la terza della classe che vuole misurare le sue ambizioni e capire se deve "accontentarsi" di lottare per la Champions o pensare ancora più in grande.

Arsenal-Newcastle, fai il tuo pronostico

Per le quote Arsenal favorito

Il Newcastle vede la vetta a nove punti di distanza, l'Arsenal ha giocato una gara in meno rispetto ai Magpies che dopo sei vittorie di fila hanno pareggiato 0-0 col Leeds, un punto che va un po' stretto a Trippier e compagni.

La squadra di Arteta invece non ha alzato il piede dall'acceleratore dopo il 3-1 inflitto al West Ham, rifilando un sonoro 4-2 al Brighton di De Zerbi con una prestazione davvero maiuscola. Xhaka e compagni tornano a giocare in casa dove finora hanno fatto sette su sette in termini di vittorie e Over 2,5.

La "Grande bellezza" è di casa a Londra perché l'Arsenal può sfoggiare il secondo miglior attacco e il Newcastle la miglior difesa in assoluto. Pensare che i bianconeri hanno subìto più di un gol solo contro Manchester City e Liverpool. "Crush test" migliore per il Newcastle non può esserci visto che all'Emirates l'Arsenal ha sempre realizzato almeno due gol.

Per le quote il magic moment dei Gunners è destinato a proseguire, l'1 paga circa 1.80 mentre il segno 2 è offerto a 4.30.

La sensazione è che i londinesi possano trovare la via della rete almeno due volte. Da provare l'Over 1,5 Casa oppure il Multigol Casa 2-4. Il Goal può essere comunque buono per risolvere il rebus.